«Опасный момент!» К Земле приближается астероид размером с футбольное поле
Национальная Служба Новостей собрала мнения экспертов на тему небесных тел, пролетающих пока еще мимо нашей планеты.
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров. Небесное тело размером с футбольное поле сблизится с нашей планетой 5 августа, в 19.35 по московскому времени. Отмечается, что минимальное расстояние, на которое он подойдет к Земле, в семь раз больше, чем дистанция между Землей и Луной.
Астероид обнаружили 14 августа 2009 года. Он относится к группе «Аполлонов», то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли. В следующий раз он сблизится с нашей планетой в 2137 году.
29 апреля рядом с Землей на расстоянии около 6,3 млн км пролетал еще один астероид, который назвали потенциально опасным объектом. Он был открыт в 1998 году астрономами из Халикальской обсерватории на Гавайях. Его диаметр составляет от 2 до 4 км. В следующий раз он должен пройти мимо Земли в 2070-80-х годах. Генеральный директор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев предостерегал читателей НСН, что если траектория астероида изменится, то проблемы, с которыми страны столкнулись весной в связи с пандемией коронавируса, покажутся крайне незначительными.
«Никакой опасности он не представляет, потому что расстояние колоссальное - более 6 млн километров. Но этот астероид относится к потенциально опасным. Это круг небесных тел, которые пролетают мимо Земли и в перспективе - через десятки-сотни лет - их траектория может так измениться, что они имеют шансы попасть в нашу планету. Если на Землю упадет астероид такого размера, то все эти проблемы, которые мы сейчас имеем с коронавирусом, поблекли бы. Это единственная из природных угроз, которая может смести человечество в мгновение ока», - рассказал специалист.
Падение потенциально опасного астероида способно вызвать цунами и привести к эффекту, аналогичному ядерной зиме.
«Размер астероида 2-4 км, он относится к классу астероидов-убийц. Объекты больше 1 км могут привести к глобальной катастрофе. Это отзовется на биосфере всей планеты. Если такой астероид упадет в океан - произойдет колоссальная волна цунами. На сушу - эффект ядерной зимы: в атмосферу попадут выбросы пыли, газов так, что лучи солнца не смогут достигать поверхности Земли, и начнется глобальное похолодание», - отметил гендиректор НП «Центр планетарной защиты».
В свою очередь заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявлял в эфире НСН, что астероиды, сближениями с которыми пугают человечество СМИ, совершенно не опасны для землян, и такие сближения происходят регулярно.
«Такие сближения происходят достаточно часто, иногда по несколько раз в день. Частота, конечно, зависит от того, на что вы хотите обращать внимание: насколько близкие прохождения вас интересуют, насколько крупным должен быть астероид, чтобы заинтересовать. Но в целом, есть большой список астероидов, которые испытывали сближение с Землей в прошлом, в будущем. Его всегда можно посмотреть в интернете, на том же сайте NASA, и убедиться, что это совершенно рядовое явление», — пояснил собеседник НСН.
В январе 2019 года ученые заявили, что астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году. Такой доклад подготовила кафедра небесной механики СПбГУ. Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН Александр Багров в эфире НСН назвал эту информацию абсолютным фейком.
«По поводу этой информации можно хихикнуть, потому что орбита Апофиса хорошо известна и никаких падений не ожидается. 100% фейк, и такую глупость используют, чтобы привлечь читателя», - пояснил ученый.
Тем не менее известен случай, когда огромный метеорит взорвался недалеко от Камчатки. Специалисты NASA зафиксировали мощный взрыв над Беринговым морем в декабре 2018 года на высоте всего 25,6 км над поверхностью Земли. Отмечается, что мощность взрыва была в 10 раз сильнее, чем у атомной бомбы, брошенной на Хиросиму в 1945 году.
Небесное тело двигалось под углом в 7 градусов, а взрыв произошел из-за трения о плотные слои атмосферы. Сотрудник NASA Линдли Джонсон сообщил, что огненный шар взорвался вблизи воздушного коридора, который используется пассажирскими самолетами. Джонсон также рассказал, что взрывы такой мощности происходят несколько раз в сто лет и на этот раз его никто не заметил, так как метеорит упал над морем.
Гендиректор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев считает, что специалисты должны создать глобальную систему защиты от астероидов.
«Опасные астероиды существуют: помните челябинский метеорит? Мы боремся много лет за идею создания системы защиты. Также как мы оказались не подготовлены к коронавирусу, также в любой момент может оказаться, что летит опасный астероид, и опять будем не защищены. Все базовые ракетно-космические, ядерные и прочие технологии у нас есть, но они все в разобранном состоянии. Чтобы создать систему планетарной защиты, нужно их собрать в единый “кулак”. Для этого нужно решение лидеров ведущих государств. В течение 5-7 лет мы могли бы создать систему, которую назвали “Цитадель”, она превратит Землю в неприступную крепость. Но лидеров стран можно понять - у них текущих проблем хватает», - добавил эксперт.
Ранее в марте издание Science Alert сообщило, что NASA готовится нанести кинетический удар по астероиду, который направляется к Земле. Специалисты тогда заявили, что небесное тело никак не угрожает нашей планете, однако удар, при помощи которого изменится траектория полета астероида, послужит своеобразной тренировкой для системы защиты Земли от более крупных астероидов.
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