«Опасный момент!» К Земле приближается астероид размером с футбольное поле

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров. Небесное тело размером с футбольное поле сблизится с нашей планетой 5 августа, в 19.35 по московскому времени. Отмечается, что минимальное расстояние, на которое он подойдет к Земле, в семь раз больше, чем дистанция между Землей и Луной.

Астероид обнаружили 14 августа 2009 года. Он относится к группе «Аполлонов», то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли. В следующий раз он сблизится с нашей планетой в 2137 году.

29 апреля рядом с Землей на расстоянии около 6,3 млн км пролетал еще один астероид, который назвали потенциально опасным объектом. Он был открыт в 1998 году астрономами из Халикальской обсерватории на Гавайях. Его диаметр составляет от 2 до 4 км. В следующий раз он должен пройти мимо Земли в 2070-80-х годах. Генеральный директор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев предостерегал читателей НСН, что если траектория астероида изменится, то проблемы, с которыми страны столкнулись весной в связи с пандемией коронавируса, покажутся крайне незначительными.

«Никакой опасности он не представляет, потому что расстояние колоссальное - более 6 млн километров. Но этот астероид относится к потенциально опасным. Это круг небесных тел, которые пролетают мимо Земли и в перспективе - через десятки-сотни лет - их траектория может так измениться, что они имеют шансы попасть в нашу планету. Если на Землю упадет астероид такого размера, то все эти проблемы, которые мы сейчас имеем с коронавирусом, поблекли бы. Это единственная из природных угроз, которая может смести человечество в мгновение ока», - рассказал специалист.

Падение потенциально опасного астероида способно вызвать цунами и привести к эффекту, аналогичному ядерной зиме.