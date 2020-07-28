Новости за ночь: NASA сообщило о приближении к Земле 190-метрового астероида

Астероид из группы небесных тел «Аполлон» приблизится к Земле 5 августа, сообщили в одном из подразделений NASA. Максимальное сближение произойдёт в 19:35 мск. В этот момент астероид окажется на расстоянии, которое в семь раз больше расстояния от Земли до Луны.

Этот астероид был открыт 14 августа 2009 года, его трасса полёта пересекает орбиту Земли, отмечает РЕН ТВ. В диаметре это небесное тело составляет от 84 до 190 метров, что сопоставимо с размером футбольного поля.

В следующий раз этот астероид подлетит к Земле в 2137 году.

