Новости за ночь: NASA сообщило о приближении к Земле 190-метрового астероида
Астероид из группы небесных тел «Аполлон» приблизится к Земле 5 августа, сообщили в одном из подразделений NASA. Максимальное сближение произойдёт в 19:35 мск. В этот момент астероид окажется на расстоянии, которое в семь раз больше расстояния от Земли до Луны.
Этот астероид был открыт 14 августа 2009 года, его трасса полёта пересекает орбиту Земли, отмечает РЕН ТВ. В диаметре это небесное тело составляет от 84 до 190 метров, что сопоставимо с размером футбольного поля.
В следующий раз этот астероид подлетит к Земле в 2137 году.
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