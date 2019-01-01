В МГУ заверили, что метановой катастрофы не будет

Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов в эфире НСН призвал спокойнее относиться к происходящим на Земле процессам.

«Это давно известные выводы. Метан выделяется не только при сжигании, но и при таянии. При потеплении освобождается метан, который был сохранен в замерзших озерах на суше, в болотах. Выделяется метан также со дна моря. Надо к этому относиться спокойнее, какая катастрофа? В истории были такие события, когда метан менялся и в плюс, и в минус. Если рассматривать историю не как столетие, а как историю биосферы за последнюю тысячу лет. Колебался метан очень сильно, они был низкий, потом он вырос до современного уровня, диапазон был существенный. Леса стояли, животные жили, предки человека существовали. Повод, может быть, для беспокойства нет, но о катастрофе речи нет. Если имеется в виду цепочка, то есть повышение парниковых свойств в результате выделения метана, нагревание атмосферы, ускоренное таяние ледников – тогда произойдет резкое повышение уровня океана и затопление низкорасположенных регионов. Если считать это катастрофой, то да. Но это событие не ближайших десятилетий. В любом случае есть время подумать. Это не астероид, который прилетит и всех взорвет», - обнадежил эксперт.

Ранее НСН писала, что в Британии ученые составили список потенциальных катастроф, которые могут уничтожить жизнь на Земле. Человечество может погибнуть от климатических изменений, ядерной войны, эпидемий или столкновения планеты с астероидом.

