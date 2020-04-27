Летящий к Земле астероид назвали поопасней пандемии COVID-19

Астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, пролетит от Земли на расстоянии около 6,3 млн км. Произойдет это 29 апреля. Об этом сообщил «Интерфаксу» старший преподаватель кафедры астрономии института естественных наук и математики Уральского федерального университета Павел Скрипниченко. Этот небесный объект был открыт 24 июля 1998 года астрономами из Халикальской обсерватории на Гавайях. Его диаметр может составлять от 2 до 4 км. В очередной раз – после 29 апреля 2020 года – он должен пройти мимо Земли в 2070-80-х годах.

На данный момент летящий к Земле астероид опасности для нее не представляет. Однако в перспективе его траектория может измениться и тогда проблемы, с которыми страны столкнулись сейчас в связи с пандемией коронавируса, покажутся крайне незначительными, сообщил в эфире НСН генеральный директор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев.

«Никакой опасности он не представляет, потому что расстояние колоссальное - более 6 млн километров. Но этот астероид относится к потенциально опасным. Это круг небесных тел, которые пролетают мимо Земли и в перспективе - через десятки-сотни лет - их траектория может так измениться, что они имеют шансы попасть в нашу планету. Если на Землю упадет астероид такого размера, то все эти проблемы, которые мы сейчас имеем с коронавирусом, поблекли бы. Это единственная из природных угроз, которая может смести человечество в мгновение ока», - рассказал специалист.