Летящий к Земле астероид назвали поопасней пандемии COVID-19
Гендиректор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев рассказал НСН, что астероид 1998 OR2 в будущем способен привести к цунами или эффекту «ядерной зимы».
Астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, пролетит от Земли на расстоянии около 6,3 млн км. Произойдет это 29 апреля. Об этом сообщил «Интерфаксу» старший преподаватель кафедры астрономии института естественных наук и математики Уральского федерального университета Павел Скрипниченко. Этот небесный объект был открыт 24 июля 1998 года астрономами из Халикальской обсерватории на Гавайях. Его диаметр может составлять от 2 до 4 км. В очередной раз – после 29 апреля 2020 года – он должен пройти мимо Земли в 2070-80-х годах.
На данный момент летящий к Земле астероид опасности для нее не представляет. Однако в перспективе его траектория может измениться и тогда проблемы, с которыми страны столкнулись сейчас в связи с пандемией коронавируса, покажутся крайне незначительными, сообщил в эфире НСН генеральный директор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев.
«Никакой опасности он не представляет, потому что расстояние колоссальное - более 6 млн километров. Но этот астероид относится к потенциально опасным. Это круг небесных тел, которые пролетают мимо Земли и в перспективе - через десятки-сотни лет - их траектория может так измениться, что они имеют шансы попасть в нашу планету. Если на Землю упадет астероид такого размера, то все эти проблемы, которые мы сейчас имеем с коронавирусом, поблекли бы. Это единственная из природных угроз, которая может смести человечество в мгновение ока», - рассказал специалист.
Падение потенциально опасного астероида способно вызвать цунами и привести к эффекту, аналогичному ядерной зиме.
«Размер астероида 2-4 км, он относится к классу астероидов-убийц. Объекты больше 1 км могут привести к глобальной катастрофе. Это отзовется на биосфере всей планеты. Если такой астероид упадет в океан - произойдет колоссальная волна цунами. На сушу - эффект ядерной зимы: в атмосферу попадут выбросы пыли, газов так, что лучи солнца не смогут достигать поверхности Земли, и начнется глобальное похолодание», - отметил гендиректор НП «Центр планетарной защиты».
Зайцев считает, что специалисты должны создать глобальную систему защиты от астероидов.
«Опасные астероиды существуют: помните челябинский метеорит? Мы боремся много лет за идею создания системы защиты. Также как мы оказались не подготовлены к коронавирусу, также в любой момент может оказаться, что летит опасный астероид, и опять будем не защищены. Все базовые ракетно-космические, ядерные и прочие технологии у нас есть, но они все в разобранном состоянии. Чтобы создать систему планетарной защиты, нужно их собрать в единый “кулак”. Для этого нужно решение лидеров ведущих государств. В течение 5-7 лет мы могли бы создать систему, которую назвали “Цитадель”, она превратит Землю в неприступную крепость. По затратам это ничтожная сумма по сравнению с уроном, который несет пандемия коронавируса. Но лидеров стран можно понять - у них текущих проблем хватает», - добавил эксперт.
Ранее в марте издание Science Alert сообщило, что NASA готовится нанести кинетический удар по астероиду, который направляется к Земле. Специалисты тогда заявили, что небесное тело никак не угрожает нашей планете, однако удар, при помощи которого изменится траектория полета астероида, послужит своеобразной тренировкой для системы защиты Земли от более крупных астероидов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
87 147+6 198 / сут.
Умерли
794+47 / сут.
Выздоровели
7 346+579 / сут.
- Еще 44 пациента с COVID-19 умерли в Москве
- В Москве число пациентов с пневмонией за неделю выросло на 70%
- Число зараженных COVID-19 в мире превысило 3 млн
- Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Волгограде после взрыва
- Путин присвоил доктору Рошалю звание Героя Труда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru