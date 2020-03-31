NASA нанесет удар по несущемуся к Земле астероиду

В начале марта стало известно, что потенциально опасный астероид под номером 52768 (1998 OR2) приблизится к Земле в конце апреля. Как отмечают Известия, на максимально близкое расстояние небесное тело приблизится к нашей планете 29 апреля. Специалисты отмечают, что астероид будет находиться в 6,29 млн км от Земли. Это расстояние в 16 раз больше, чем дистанция от нашей планеты до Луны.

Ранее НСН писала, что международная команда ученых впервые обнаружила микроорганизмы, способные выживать на метеоритах и в астероидах. Они выяснили, что для данной группы бактерий неорганические вещества являются источниками энергии, сообщает издание Scientific Reports.

Предметом исследования ученых стали археи Metallosphaera sedula, которые не боятся кислотности и высоких температур. Микроорганизмы были пересажены на стерилизованную поверхность метеорита Northwest Africa 1172 (вес 120 кг), обнаруженного в 2020 году.



