NASA нанесет удар по несущемуся к Земле астероиду
NASA готовится нанести кинетический удар по астероиду, который направляется к Земле. Об этом, ссылаясь на данные Американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщает издание Science Alert.
Специалисты подчёркивают, что это небесное тело никак не угрожает нашей планете, однако удар, при помощи которого изменится траекторию полета астероида, послужит своеобразной тренировкой для системы защиты Земли от более крупных астероидов.
В начале марта стало известно, что потенциально опасный астероид под номером 52768 (1998 OR2) приблизится к Земле в конце апреля. Как отмечают Известия, на максимально близкое расстояние небесное тело приблизится к нашей планете 29 апреля. Специалисты отмечают, что астероид будет находиться в 6,29 млн км от Земли. Это расстояние в 16 раз больше, чем дистанция от нашей планеты до Луны.
Ранее НСН писала, что международная команда ученых впервые обнаружила микроорганизмы, способные выживать на метеоритах и в астероидах. Они выяснили, что для данной группы бактерий неорганические вещества являются источниками энергии, сообщает издание Scientific Reports.
Предметом исследования ученых стали археи Metallosphaera sedula, которые не боятся кислотности и высоких температур. Микроорганизмы были пересажены на стерилизованную поверхность метеорита Northwest Africa 1172 (вес 120 кг), обнаруженного в 2020 году.
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