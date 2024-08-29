Суд арестовал экс-замглавы Минобороны Павла Попова

В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.



По данным следствия, с 2021 по 2024 год Попов отвечал за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот» и незаконно обогащался за счет учреждения все это время.



Кроме того, через подчиненных он принуждал руководителей организаций, у которых были договоры с парком, бесплатно выполнять строительные работы на своем участке площадью 3 га. Также на свой загородный участок он свозил различные материальные ценности за счет парка.

Ранее был задержан бывший замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков, напоминает «Свободная пресса».

