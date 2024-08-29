Суд арестовал экс-замглавы Минобороны Павла Попова
Военный суд заключил под стражу экс-замминистра обороны МО РФ Павла Попова до 29 октября.
В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, с 2021 по 2024 год Попов отвечал за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот» и незаконно обогащался за счет учреждения все это время.
Кроме того, через подчиненных он принуждал руководителей организаций, у которых были договоры с парком, бесплатно выполнять строительные работы на своем участке площадью 3 га. Также на свой загородный участок он свозил различные материальные ценности за счет парка.
Ранее был задержан бывший замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru