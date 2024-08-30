Сын задержанного генерала Попова торговал военным снаряжением

С 2018 по 2020 годы он закрыл на торговле 24 лота. 43-летний Роман продавал форму, обувь, рюкзаки и шлемы Ops-Core. Попов-младший владеет квартирой в Химках площадью 110 квадратных метров. Недвижимость может стоить 35 миллионов рублей.

Тем временем, Павел Попов отказался признать вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

