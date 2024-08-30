Сын задержанного генерала Попова торговал военным снаряжением
30 августа 202401:34
Сын задержанного бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова Роман торговал военным снаряжением в интернете, сообщает Life.ru.
С 2018 по 2020 годы он закрыл на торговле 24 лота. 43-летний Роман продавал форму, обувь, рюкзаки и шлемы Ops-Core. Попов-младший владеет квартирой в Химках площадью 110 квадратных метров. Недвижимость может стоить 35 миллионов рублей.
Тем временем, Павел Попов отказался признать вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сын задержанного генерала Попова торговал военным снаряжением
- СМИ: F-16 уязвимы перед российскими средствами ПВО
- Алаудинов: В Курской области подбит танк ВСУ
- МИД РФ: Ликвидация F-16 из Patriot — достойное начало для чудо-оружия Украины
- Главы Минобороны США и Украины обсудят ситуацию в Курской области
- Пентагон не может подтвердить, что украинский F-16 был сбит системой Patriot
- ВСУ обстреляли четыре населенных пункта под Белгородом, пострадал мужчина
- Депутат Рады Безуглая заявила, что истребитель F-16 сбили комплексом ВСУ Patriot
- Турецкий госбанк Ziraat перестал открывать банковские счета в рублях
- Украина не просила США о помощи после потери истребителя F-16
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru