В МХТ имени Чехова сменили первого заместителя Хабенского

Пост первого заместителя художественного руководителя - директора МХТ имени Чехова Константина Хабенского заняла его зам по общим вопросам Ляйсан Мишарина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные учреждения.

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Первый заместитель худрука занимается административной деятельностью, аналогичной директорской работе. Ранее этот пост занимал Руслан Кулухов, он освобожден от должности.

Между тем столичный Гагаринский суд удовлетворил иск о взыскании неосновательного обогащения в пользу Большого театра с заместителя гендиректора Дмитрия Соломенко и других лиц, в том числе Кулухова, который возглавлял финансовый отдел. Их обязали выплатить учреждению 632 млн рублей за сдачу складских помещений по завышенной стоимости в обход конкурсных процедур.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Смагин
ТЕГИ:НазначениеКонстантин ХабенскийМХТ им. Чехова

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