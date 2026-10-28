В МХТ имени Чехова сменили первого заместителя Хабенского
Пост первого заместителя художественного руководителя - директора МХТ имени Чехова Константина Хабенского заняла его зам по общим вопросам Ляйсан Мишарина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные учреждения.
Первый заместитель худрука занимается административной деятельностью, аналогичной директорской работе. Ранее этот пост занимал Руслан Кулухов, он освобожден от должности.
Между тем столичный Гагаринский суд удовлетворил иск о взыскании неосновательного обогащения в пользу Большого театра с заместителя гендиректора Дмитрия Соломенко и других лиц, в том числе Кулухова, который возглавлял финансовый отдел. Их обязали выплатить учреждению 632 млн рублей за сдачу складских помещений по завышенной стоимости в обход конкурсных процедур.
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