В Липецкой области один человек пострадал при падении обломков БПЛА
Один человек пострадал в результате атаки беспилотников в Липецкой области. Об этом написал глава региона Игорь Артамонов в мессенджере «Макс».
По его словам, за ночь над областью сбили 45 дронов.
«На данный момент за медицинской помощью обратился один человек. Госпитализация не потребовалась», - указал губернатор.
Артамонов уточнил, что в Липецке обломки БПЛА выбили окна в многоквартирном доме. Также в одном из СНТ дрон упал на садовый участок, в Данковском районе беспилотник рухнул рядом с жилым домом.
Кроме того, губернатор опроверг данные о сильном пожаре на промышленном предприятии после атаки. По его словам, обломки БПЛА упали в посадках, произошло возгорание, огонь уже локализовали.
Ранее в Тверской области из-за беспилотной атаки были повреждены многоквартирные и частные дома, а также инфраструктура в промзоне, пишет 360.ru.
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