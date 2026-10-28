В Липецкой области один человек пострадал при падении обломков БПЛА

Один человек пострадал в результате атаки беспилотников в Липецкой области. Об этом написал глава региона Игорь Артамонов в мессенджере «Макс».

По его словам, за ночь над областью сбили 45 дронов.

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«На данный момент за медицинской помощью обратился один человек. Госпитализация не потребовалась», - указал губернатор.

Артамонов уточнил, что в Липецке обломки БПЛА выбили окна в многоквартирном доме. Также в одном из СНТ дрон упал на садовый участок, в Данковском районе беспилотник рухнул рядом с жилым домом.

Кроме того, губернатор опроверг данные о сильном пожаре на промышленном предприятии после атаки. По его словам, обломки БПЛА упали в посадках, произошло возгорание, огонь уже локализовали.

Ранее в Тверской области из-за беспилотной атаки были повреждены многоквартирные и частные дома, а также инфраструктура в промзоне, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БеспилотникиЛипецк

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