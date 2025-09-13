Нефтяное предприятие в Башкирии подверглось атаке БПЛА
Предприятие «Башнефти» подверглось атаке беспилотников ВСУ, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
По его словам, один дрон был сбит из крупнокалиберного стрелкового оружия. Он был поврежден, из-за чего упал на территории предприятия.
В результате инцидента никто не пострадал. Завод получил незначительные повреждения, из-за которых возник пожар.
По словам главы региона, после этого был сбит еще один беспилотник. Масштаб последствий его падения пока уточняется.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 13 сентября в Волгоградской области сбили десять украинских беспилотников, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
