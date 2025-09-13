Путин назвал Москву крепким тылом для армии России в ходе СВО

Президент России Владимир Путин назвал Москву крепким тылом для российской армии в ходе спецоперации. Об этом российский лидер заявил, выступая на мероприятии по случаю Дня города в парке «Зарядье».

Путин открыл в Москве Национальный космический центр

По словам президента, свыше 500 московских предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта. Он также выразил благодарность москвичам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что салюта по случаю Дня города в Москве не будет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

