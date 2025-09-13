Беспилотник совершил атаку на одно из промышленных предприятий Губахи

Беспилотник совершил атаку на одно из промышленных предприятий Губахи в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

В Волгограде частный дом был поврежден из-за атаки БПЛА

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

Предприятие работает в штатном режиме, добавил Махонин. На месте работают оперативные службы.

Ранее предприятие «Башнефти» подверглось атаке беспилотников ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

