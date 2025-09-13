СМИ: На железной дороге в Орловской области прогремел взрыв

В Орловской области прогремел взрыв на железнодорожных путях, сообщает Telegram-канал Baza.

Беспилотник совершил атаку на одно из промышленных предприятий Губахи

По предварительным данным, погибли два человека, еще один доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Причина взрыва на данный момент неизвестна, отмечает Baza.

Ранее предприятие «Башнефти» подверглось атаке беспилотников ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
