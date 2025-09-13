Путин и Собянин открыли новые станции Троицкой линии метро

Речь идет об участке от станции «Новаторская» до станции «ЗИЛ».

Кроме того, Собянин рассказал российскому лидеру о строительстве еще четырех новый станций. По его словам, после их запуска вся линия до Новой Москвы будет работать «как единый организм».

Также градоначальник поделился планами, согласно которым после запуска новых станций строительство продолжится в сторону Троицка.

Отмечается, что Троицкая линия уже улучшила транспортную доступность для более чем миллиона жителей и гостей столицы. Так, для многих горожан время пути в сторону центра Москвы сократилось на более чем 10 минут.

По планам уже в этом году пассажиропоток 11 станций Троицкой линии достигнет 95 тысячи пассажиров в сутки. К 2030 году планируется, что пассажиропоток превысит 160 тысяч.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, в свою очередь, отметил, что в рамках запуска движения поездов на «ЗИЛе», «Крымской», «Академической» и «Вавиловской» был установлен абсолютный отраслевой рекорд по скорости возведения станционного комплекса.

«Сооружение станции «Крымская» с момента завершения строительства тоннеля до запуска было выполнено всего за 15 месяцев, что в два раза быстрее срока строительства аналогичных проектов. Кроме того, Троицкая линия – первый в России объект метрополитена, полностью запроектированный с помощью технологий информационного моделирования. Благодаря им удалось добиться существенной оптимизации сроков выполнения работ», – отметил Ефимов.

С сентября 2024 года было открыто уже 11 станций, улучшив транспортную доступность для более миллиона жителей 12 районов города. После окончания второго этапа строительства, запланированного на 2029 год, протяженность Троицкой линии превысит 43 километра.