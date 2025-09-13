Китай стал основным поставщиком пива в Россию
С января по июнь 2025 года Россия почти вдвое сократила закупки пива из-за рубежа. При этом Китай стал основным поставщиком, увеличив свой экспорт в РФ в полтора раза до 18 миллионов долларов.
Германия сократила экспорт в 5,5 раза и заняла третье место. На вторую строчку попала Чехия, уменьшившая поставки почти вдвое.
Еще в десятке лидеров оказались Литва, Армения, Латвия и Польша. При этом Россия в целом сократила закупки иностранного пива.
Ранее стало известно, что астронавты, которые в настоящее время находятся на Международной космической станции (МКС), попробуют сварить в космосе пиво, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
