Китай стал основным поставщиком пива в Россию

Германия сократила экспорт в 5,5 раза и заняла третье место. На вторую строчку попала Чехия, уменьшившая поставки почти вдвое.



Еще в десятке лидеров оказались Литва, Армения, Латвия и Польша. При этом Россия в целом сократила закупки иностранного пива.

Ранее стало известно, что астронавты, которые в настоящее время находятся на Международной космической станции (МКС), попробуют сварить в космосе пиво, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

