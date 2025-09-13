Собянин: Салюта на День города в Москве не будет

Путин открыл комплекс зданий Национального космического центра Два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ на дом в Белгороде Президент США Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции в отношении РФ Суверенный ИИ в РФ может появиться довольно быстро Рекорд высоты атмосферного давления повторен в Москве