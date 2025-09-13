Собянин: Салюта на День города в Москве не будет

Салюта по случаю Дня города в Москве не будет. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

Путин открыл в Москве Национальный космический центр

Дата празднования Дня города в Москве приходится на 13 и 14 сентября.

Ранее на мероприятии по случаю Дня города Москвы президент России Владимир Путин назвал Москву одним из лучших городов планеты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

На Болотной площади 13 и 14 сентября проходит посвященная дню города праздничная программа от проекта «Молодежь Москвы».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:День ГородаСалютМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры