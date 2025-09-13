Собянин: Салюта на День города в Москве не будет
13 сентября 202516:56
Салюта по случаю Дня города в Москве не будет. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.
Дата празднования Дня города в Москве приходится на 13 и 14 сентября.
Ранее на мероприятии по случаю Дня города Москвы президент России Владимир Путин назвал Москву одним из лучших городов планеты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
На Болотной площади 13 и 14 сентября проходит посвященная дню города праздничная программа от проекта «Молодежь Москвы».
