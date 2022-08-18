«Неделя в дыму»: В Greenpeace оценили шансы повторения в Москве смога 2010 года

Дым от лесных пожаров идет на столицу не только из Рязанской области, но и из Владимирской, а также Нижегородской, сказал НСН специалист по тушению торфяных пожаров Григорий Куксин.

Даже если пожары удастся потушить сейчас, то дым еще неделю будет идти от них. Доберется ли он до Москвы, зависит от ветра, но вряд ли повторится ситуация со смогом 2010 года, заявил руководитель противопожарного отдела Greenpeace в России Григорий Куксин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Ранее сообщалось, в Рязанской области леса горят на 181 гектаре. Всего действует три очага. Рослесхоз уже обвинил рязанские власти в сокрытии реальных масштабах пожара. Для того чтобы быстрее справиться с лесными пожарами, Москва и Подмосковье направили в регион дополнительные группировки спасателей.

«Рязанская область не единственный источник дыма. Крупные пожары зафиксированы во Владимирской и Нижегородской областях. Дым от них тоже доходит до Москвы. Дополнительная группировка туда направлена, но проблему это не решает. Горят тяжелые территории с торфом, с завалами из древесины, которые образовались после пожаров 2010 года. Там практически нет воды. Не хватает людей, тяжелой техники – болотоходов, бульдозеров. Даже если пожары удастся остановить, то еще неделю, и это самое меньшее, дым с этой территории будет идти», - сказал Куксин.
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Собеседник «Радиоточки НСН» считает, что в Москве не повторится ситуация 2010 года, когда город накрыл густой смог.

«Будет ли дым доходить до Москвы зависит от ветра, но вряд ли ситуация 2010 года повторится. Горит пока в одном направлении, а тогда леса горели с весны и ими никто не занимался, был катастрофический размах со всех сторон Москвы. Сейчас ситуация для москвичей намного лучше», - отметил Куксин.
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Нынешние пожары, по его словам, возникли по вине людей.

«Гроз не было, поэтому пожары возникли по вине людей. Еще предстоит разобраться, почему не справились с пожарами на ранних стадиях: поздняя реакция, малые силы выделили. Но еще надо учитывать экстремальные условия – сильная засуха, жара», - резюмировал Куксин.

Ранее Георгий Куксин раскритиковал в эфире НСН правительство за недостаток финансирования для борьбы с лесными пожарами.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкологияМоскваЛесные Пожары
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