«Неделя в дыму»: В Greenpeace оценили шансы повторения в Москве смога 2010 года

Нынешние пожары, по его словам, возникли по вине людей.

«Гроз не было, поэтому пожары возникли по вине людей. Еще предстоит разобраться, почему не справились с пожарами на ранних стадиях: поздняя реакция, малые силы выделили. Но еще надо учитывать экстремальные условия – сильная засуха, жара», - резюмировал Куксин.

Ранее Георгий Куксин раскритиковал в эфире НСН правительство за недостаток финансирования для борьбы с лесными пожарами.



