Экологи указали на нехватку денег для борьбы с лесными пожарами

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что по сравнению с 2021 годом число лесных пожаров уменьшилось на 15%, а площадь возгорания — в два раза. Также он сообщил, что правительство выделило дополнительно 1,5 млрд руб. Рослесхозу, в том числе на борьбу с лесными пожарами. Всего за 2022 год помощь государства регионам в борьбе с лесными пожарами увеличилась в два раза и составила 14 млрд руб.

«В этом году площади лесных пожаров действительно меньше, но это никак не связано с выделением дополнительных денег, потому что финансирование в 10 раз меньше. Половина лесов в стране не охраняется, и ситуация такая, что 100 пожаров тушат, столько же – нет из-за того, что нет денег, топлива. Результат по площадям пожаров будет зависеть от погоды. И пока не начнем охранять леса, нельзя говорить, что это стабильный результат, вызванный увеличением расходов на их защиту», - сказал Куксин.

Собеседник «Радиоточки НСН» рассказал, что Россия выходит из летнего пика лесных пожаров, но опасность из возникновения сохраняется из-за жары в центральной части страны.