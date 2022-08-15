Экологи указали на нехватку денег для борьбы с лесными пожарами
За последние месяцы не удалось потушить более сотни пожаров, сказал НСН специалист по тушению торфяных пожаров Григорий Куксин.
В прошлом году были увеличены расходы на борьбу с лесными пожарами, но сумма остается в 10 раз меньше, чем требуется. Примерно половина лесов не охраняется от пожаров, заявил руководитель противопожарного отдела Гринпис в России Гергий Куксин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что по сравнению с 2021 годом число лесных пожаров уменьшилось на 15%, а площадь возгорания — в два раза. Также он сообщил, что правительство выделило дополнительно 1,5 млрд руб. Рослесхозу, в том числе на борьбу с лесными пожарами. Всего за 2022 год помощь государства регионам в борьбе с лесными пожарами увеличилась в два раза и составила 14 млрд руб.
«В этом году площади лесных пожаров действительно меньше, но это никак не связано с выделением дополнительных денег, потому что финансирование в 10 раз меньше. Половина лесов в стране не охраняется, и ситуация такая, что 100 пожаров тушат, столько же – нет из-за того, что нет денег, топлива. Результат по площадям пожаров будет зависеть от погоды. И пока не начнем охранять леса, нельзя говорить, что это стабильный результат, вызванный увеличением расходов на их защиту», - сказал Куксин.
Собеседник «Радиоточки НСН» рассказал, что Россия выходит из летнего пика лесных пожаров, но опасность из возникновения сохраняется из-за жары в центральной части страны.
«Была острая ситуация в Хабаровском крае, меньше обычного горела Якутия, и в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах были пожары. Сильно горела Коми – их национальный парк Югыд ва. Если говорить о прогнозе, то из-за погоды угроза есть в европейской части России – Московская, Ивановская, Тверская, Ярославская области. На Северо-Западе в Ленинградской области и Карелии в ближайшую неделю лесные пожары могут показать негативный сценарий развития. А дальше мы ожидаем вспышку не лесных пожаров, а пожаров на открытых пространствах на юге России и южной части Сибири. Угрожает осенняя волна травяных пожаров и это тоже вызывает беспокойство. У нас весной погибло 18 человек и сгорели больше 1000 домов из травяных пожаров, поэтому нельзя назвать год простым» - резюмировал Куксин.
Ранее сообщалось, что что пожар в нацпарке Югыд ва мог возникнуть 29 июля на берегу одного из озер в районе реки Большой Паток, причиной, по мнению «Гринпис», стал непотушенный костер, оставленный посетителями парка. Парк был создан в 1994 году. Он считается самым большим в России. В его границах сохранилась девственная тайга, единственная в Североевропейском регионе.
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