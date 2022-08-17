Собянин: Москва направила спасателей и технику для борьбы с лесными пожарами в Рязанской области

Около 240 пожарных и спасателей и 78 единиц техники направят от Москвы на помощь для борьбы с лесными пожарами в Рязанской области, ставшими причиной запаха гари в ряде районов столицы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«От жителей запада, юго-запада и юга Москвы поступают жалобы на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Для оказания содействия в локализации возгораний нами в помощь отправлено 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе три вертолета: ВК-117 - для авиационной разведки, Ка-32 и Ми-26 - для тушения пожаров», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Москве сообщила о взятии на особый контроль ситуации с появлением запаха гари в столице. В ведомстве подчеркнули, что в городе нет возгораний, которые могли бы стать причиной этого явления.

