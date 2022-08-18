Гарь и дым еще двое суток будут заполнять Москву
Юго-восточный ветер продолжит нести из Рязанской области в Москву запах дыма и гари еще двое суток.
«В воздухе ощущается едкий запах гари, ухудшена видимость. Юго-восточный ветер, несущий из Рязанской области частицы горения, в ближайшие 36-48 часов сохранится», - написал синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
Ранее в Рослесхозе объяснили, что смог в столице связан с лесными пожарами в Рязанской области. Мэр Москвы Сергей Собянин накануне заявил, что для оказания содействия в локализации возгораний из столицы в помощь отправлено 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе 3 вертолета: ВК-117 – для авиационной разведки, КА-32 и МИ-26 – для тушения пожаров.
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