Минобороны сообщило о сбитом при подлете к аэродрому «Энгельс» украинском беспилотнике

Средства ПВО сбили украинский беспилотник на малой высоте при подлете к военному аэродрому «Энгельс» в Саратовской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В Саратовской области проверяют сообщения о ЧП на военном объекте в Энгельсе

Ранее СМИ сообщили о взрыве и пожаре в районе военного аэродрома в Энгельсе. Силовые структуры Саратовской области проверяли сведения о ЧП.

«Около 1:35 мск средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат», — указали в военном ведомстве.

В результате падения обломков летательного аппарата трое находившихся на аэродроме военнослужащих получили смертельные ранения, указывает «Свободная пресса». Как отметили в Минобороны, базирующаяся на объекте авиатехника не получила повреждений, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПогибшиеУкраинаБеспилотникиСаратовская ОбластьМинобороны РФ
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