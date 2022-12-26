Минобороны сообщило о сбитом при подлете к аэродрому «Энгельс» украинском беспилотнике

Минобороны РФ: трое военнослужащих погибли при падении украинского БПЛА в районе аэродрома «Энгельс» в Саратовской области Губернатор Саратовской области заявил, что никакой угрозы для жителей города Энгельса нет Суд в Кемерово выберет меру пресечения для хозяина сгоревшего социального приюта Найдены все пропавшие после схода лавины на горнолыжном курорте в Австрии Составлен рейтинг эффективными управления городами России