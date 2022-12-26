Диверсия или слабое ПВО? Украинские БПЛА вновь атакуют аэродромы России

Отмечается, что в результате падения обломков трое российских военных, которые находились на аэродроме, получили смертельные ранения. В военном ведомстве указали, что авиационная техника, базирующаяся на «Энгельсе», повреждений не получила.

После появления информации о ЧП в городе губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале опроверг сообщения об эвакуации жителей Энгельса.

«В социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города - наглая ложь, созданная далеко за пределами страны», - подчеркнул глава региона.

Бусаргин также отметил, что гражданская инфраструктура не пострадала. Он добавил, что информацию о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры. Губернатор также напомнил, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность, все данные по сайтам, СМИ и гражданам, занимающимся этим, оперативно направляются в правоохранительные органы.