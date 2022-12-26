Диверсия или слабое ПВО? Украинские БПЛА вновь атакуют аэродромы России
Украинский беспилотник вновь долетел до аэродрома в Саратовской области, в результате ЧП погибли военные, при этом эксперты ранее уже ставили под сомнение эффективность российского ПВО.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) в понедельник сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому «Энгельс» в Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что в результате падения обломков трое российских военных, которые находились на аэродроме, получили смертельные ранения. В военном ведомстве указали, что авиационная техника, базирующаяся на «Энгельсе», повреждений не получила.
После появления информации о ЧП в городе губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале опроверг сообщения об эвакуации жителей Энгельса.
«В социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города - наглая ложь, созданная далеко за пределами страны», - подчеркнул глава региона.
Бусаргин также отметил, что гражданская инфраструктура не пострадала. Он добавил, что информацию о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры. Губернатор также напомнил, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность, все данные по сайтам, СМИ и гражданам, занимающимся этим, оперативно направляются в правоохранительные органы.
Как сообщал Telegram-канал Baza, в районе военного аэродрома в Энгельсе включали систему воздушной тревоги, местные жители рассказывали о звуках взрыва. В свою очередь корреспондент телеканала «Саратов 24» сообщал о нескольких бригадах скорой помощи и пожарной машине, отправившихся в сторону летного городка.
Украинские беспилотники в начале декабря уже предпринимали попытки атаковать российские военные аэродромы. Так, 5 декабря украинские БПЛА подлетели к аэродромам в Рязанской (Дягилево) и Саратовской (Энгельс) областях. Атака, как сообщили в Минобороны, была произведена «реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства». В военном ведомстве утверждали, что беспилотники были перехвачены средствами ПВО, однако упавшие обломки привели к повреждению двух самолетов.
Тогда же в Минобороны сообщали, что при атаке погибли трое военных технического состава, еще четверо пострадали, им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Произошедшее в ведомстве назвали «попыткой киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации».
На фоне атак на аэродромы некоторые эксперты усомнились в эффективной работе российского ПВО. Бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что если беспилотник действительно перелетел через границу, то можно поставить под сомнение «все ПВО».
«Если предположить, что он (беспилотник – ред. НСН) границу перелетел, это надо под сомнение все ПВО ставить. Тот же Саратов защищен кольцом ПВО, как и Москва. Мы же помним, как во времена еще Горбачева Руст прилетел и сел на Красной площади. Я ничему уже не удивляюсь. Во время таких операций нужно и страну переводить на определенный лад и вооруженные силы», - сказал Гусак.
В свою очередь член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в разговоре с НСН отмечал, что беспилотники, которые атаковали аэродромы в Рязанской и Саратовской областях, могут быть Ту-141 «Стриж». По его словам, это почти полноценный самолет, дальность полета которого составляет тысячу километров.
«Ракеты типа «Томагавк» идут с огибанием земли по местности на высотах 50-60 метров. А нижняя граница гравитационного поля у нас достаточно высокая. Поэтому нет ничего удивительного. В советское время Руст приземлился на Красную площадь, он шел на очень маленьких высотах. У Ту-141 «Стриж» топлива около тонны. Он оборудован отсеком, в котором расположено радиооборудование для ведения разведки, которое можно заменить на боевую часть. Фактически, «Стриж» в варианте, где у него боевая часть – это есть нормальная, обычная крылатая ракета. Это очень серьезное оружие», - объяснял эксперт.
А старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с НСН допускал, что военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях могли атаковать диверсанты с территории России. Он указывал, что в стране много украинцев, которые крайне недовольны эвакуацией из того же Херсона.
«Откуда Минобороны знает, откуда именно прилетела та штука, которая ударила по аэродромам? Думаю, что она была запущена с территории России. Если не прикидываться дураками, то зачем сверхвысокие технологии, когда на территории России столько украинцев, которые, мягко выражаясь, не шибко рады, что их эвакуировали из того же Херсона. Также в России есть гастарбайтеры и настоящие диверсанты. Нам нужно озаботиться тем, как обстоят дела с охраной прилегающего подводного пространства к атомным подводным лодкам. Кроме того, везде нужно построить достаточно прочные ангары», - говорил Прохватилов.
Так, Киев до сих пор не признал свою ответственность за атаки на российские аэродромы. Однако удары по авиабазам в Энгельсе и Дягилево комментировали в офисе президента Украины. Михаил Подоляк и Алексей Арестович, как в случае с терактом на Крымском мосту, сделали это в иносказательной манере, при этом последний практически прямо пригрозил Москве атаками БПЛА.
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