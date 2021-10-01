«Выдадут». Раковой посоветовали не бежать на Украину
Эксперты «Радиоточки НСН» назвали напрасными попытки Раковой убежать с помощью «знакомого», с которым она, предположительно, готовится перейти украинскую границу.
Вице-президент Сбербанка Марина Ракова объявлена в федеральный розыск, сообщает источник РИА Новости. Ей заочно предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. В расследовании по делу бывшего заместителя министра просвещения появились новые подробности. По данным издания «Коммерсантъ», экс-замминистра, которую подозревают в хищении 50 миллионов рублей, выделенных на нацпроект «Образование», скрылась у своего знакомого из Украины, а двух ее подчиненных из «Сбера» — Евгения Зака и Максима Инкина — арестовал Тверской райсуд.
Напомним, накануне Ракова должна была приехать на допрос в следственный департамент МВД, после чего следствие должно было определить меру пресечения, которую оно будет требовать в суде. Однако она не явилась на следственное мероприятие. В полиции спохватились не сразу – сначала думали, что Ракова находится в пробке или задерживается по другим причинам. Однако впоследствии выяснилось, что она не прибудет на допрос. Приехав в ее загородный дом, правоохранители увидели следы быстрых сборов, из-за чего был сделан вывод – Ракова сбежала.
По информации «Коммерсанта», полицейские пока не знают ее точного местонахождения, но полагают, что ей помогает скрываться ее близкий знакомый, бывший сотрудник Фонда развития новых форм образования, который ранее возглавляла Ракова. Сообщается, что у знакомого госпожи Раковой украинское гражданство и есть родственники в этой стране. У собеседника издания есть версия, что пара стремится попасть на украинскую территорию, так как граница с ней не особо тщательно охраняется, а власти Киева не всегда выдают России фигурантов уголовных расследований.
Впрочем, бывший генпрокурор России Юрий Скуратов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посчитал напрасными попытки бегства Раковой на Украину, так как, по его мнению, правоохранители во всех странах действуют по принципу взаимности.
«У нас есть со многими странами конвенции, соглашения о выдаче лиц, придется здесь следствию форсировать, нужно будет ей предъявить заочно обвинение, объявить ее в розыск, направить международное поручение об экстрадиции и установить, где она обнаружится. Сейчас многие отношения с европейскими странами политизированы, поэтому неохотно выдают страны Западной Европы, в особенности, но все равно какие-то отношения сохраняются, а здесь речь идет об общеуголовной, лишенной политической составляющей, преступности. Даже с Украиной наши органы сотрудничают, тут же принцип взаимности. Любая страна заинтересована в сохранении контактов по линии сотрудничества в борьбе с преступностью», - заявил Скуратов.
Он отметил, что пытаясь убежать, Ракова только усугубляет свое положение.
«Потому что, как говорится, жить и знать, что тебя ищут, в любой момент можешь предстать перед правосудием, это большая психологическая нагрузка. Бывают такие случаи, но, как правило, они плохо заканчиваются», - пояснил Скуратов.
В отсутствие Раковой следствие взялось за других фигурантов расследования. В СИЗО были отправлены Максим Инкин и Евгений Зак - директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка, а также руководители Фонда новых форм развития образования. А также бывшая сотрудница фонда Кристина Крючкова. Все они проходят подозреваемыми по делу о хищениях.
При этом зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что массовой чистки в Минпросвещения ожидать не стоит.
«Я не думаю, что нужно ожидать масштабную чистку в Минпросвещения. Этот конкретный случай – яркое свидетельство того, что и антикоррупционное законодательство, и маховик правоприменения набирают обороты. Повышается качество и эффективность работы, а самое главное – работает институт неотвратимости наказания. Это дело касается конкретно лица и конкретного события, но я не думаю, что это касается всего Минпросвещения. Если вина будет доказана, мы можем говорить о конкретном преступлении. Но это совершенно не значит, что должна пройти какая-то массовая чистка или министерство надо расформировать», - пояснил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
По данным следствия, Ракову подозревают в том, что она, будучи на должности заместителя министра просвещения РФ пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования бюджетных средств, предназначенных на реализацию госконтрактов.
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