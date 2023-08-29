«Нашлась в кафе?»: Куда привели поиски исчезнувшей фигуристки Горбачевой
В ходе поисков 16-летней чемпионки выдвигались версии об убийстве и ссоре, ее искали в реке и в лесу, а бабушка Горбачевой обрушилась на тренера, у которой девочка живет с девяти лет.
История с исчезновением 16-летней фигуристки Алины Горбачевой всполошила во вторник всю страну.
После заявления матери, что девочка пропала после тренировки, к поискам чемпионки России среди юниоров подключились полиция, кинологи и водолазы.
Выдвигались версии, что Горбачеву могли убить после ссоры с тренером, ее искали в Москве-реке, СМИ начали копать шокирующие факты о тренере, однако вечером прокуратура сообщила, что девочку видели сегодня в кафе. Правда, на момент выхода материала ее местонахождение все еще не установлено.
ПОИСКИ НАЧИНАЮТСЯ: ВЕЩИ НА ПЛЯЖЕ И СТРАННЫЙ МУЖЧИНА
Первые сообщения о пропаже 16-летней фигуристки появились в Telegram около часа дня во вторник. Мама Алины Горбачевой сказала, что 28 августа вечером девочка ушла с тренировки, но не вернулась домой.
Отмечалось, что Алина была на тренировке, проходившей на «Чкалов Арене» на улице Лётной. Там она якобы поссорилась с тренером, пошла в сторону Владимирской церкви рядом с Волоколамским шоссе, зашла в парк, а потом исчезла.
Вскоре стало известно, что вещи девочки нашли на пляже на Покровской набережной. Однако это были не рюкзак, смартфон с планшетом и 20 тыс. рублей, указанные в ориентировке, а носки неизвестной принадлежности.
К поиску Горбачёвой привлекли кинологов, однако, понюхав носки, собака отвернулась от воды и повела полицию в лес. Фигуристку искали водолазы, волонтеры и спасатели – всего порядка 50 человек.
Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на одну из юных фигуристок, занимавшихся на «Чкалов Арене», что на Покровской набережной девочек преследовал некий «странный мужчина». Местные жители указали на мигрантов и бомжей, замеченных в парке, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
БАБУШКА И ТРЕНЕР: «ПЕРЕПРОШИЛА РЕБЕНКУ МОЗГИ!»
Тем временем СМИ начали раскапывать историю взаимоотношений Горбачевой с тренером Софьей Федченко. Оказалось, что спортсменка с девяти лет живет в Москве у тренера. Это странное решение объяснялось тем, что родители Горбачевой живут в Твери, и они решили облегчить дочке путь к месту тренировок.
Журналисты утверждали, что перед исчезновением Горбачева поссорилась с Федченко и хотела от нее съехать, однако коллеги тренера опровергли информацию о конфликте.
Тут вступила в дело бабушка фигуристки, рассказавшая «КП» шокирующие подробности о тирании тренера.
«Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Она сказала, чтобы добиться успеха, не нужно общаться ни с бабушками, ни с мамами, ни с папами, ни с кем. (…) Мы молчали, чтобы ребенку карьеру не портить. Внучка же сама никогда не жаловалась. Тренер перепрошила все мозги ребенку», - сообщила бабушка.
Она подтвердила информацию о конфликте фигуристки с тренером, добавив, что у той не было депрессии.
«Я говорила со своей дочкой сегодня. Внучка поругалась с тренером и ушла. Из-за чего ссора с тренером была, мы не знаем. Депрессивного состояния у нее никогда не было. Она была более выдержанная, все было хорошо. У Алины есть карта, при этом карта была привязана к телефону тренера. После ссоры внучка взяла деньги 20-30 тысяч рублей и паспорт. И ушла она из квартиры от тренера», - поведала женщина.
Тем не менее, на фоне всех пугающих подробностей, около 18:00 в драматичной ситуации случился неожиданный поворот. Прокуратура Москвы обнародовала свежее видео с Горбачевой, пояснив, что та была сегодня около 13:00 в «одном их кафе» на Волоколамском шоссе.
Со своей стороны, Mash сообщил, что пропавшая Горбачева попала во вторник уже на несколько камер «живая и невредимая». Отмечалось, что девочка знает, что ее ищут, но теперь боится возвращаться домой.
Сотрудница находящегося на Волоколамском шоссе кафе «Буханка» по имени Динара, подтвердила РИА Новости, что девочка заходила к ним во вторник дважды с разницей в 20-30 минут, покупала кофе и выглядела грустной.
При этом на момент выхода материала информация о том, что с Горбачевой все хорошо, еще не получила официального подтверждения.
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