«Нашлась в кафе?»: Куда привели поиски исчезнувшей фигуристки Горбачевой

ПОИСКИ НАЧИНАЮТСЯ: ВЕЩИ НА ПЛЯЖЕ И СТРАННЫЙ МУЖЧИНА

Первые сообщения о пропаже 16-летней фигуристки появились в Telegram около часа дня во вторник. Мама Алины Горбачевой сказала, что 28 августа вечером девочка ушла с тренировки, но не вернулась домой.

Отмечалось, что Алина была на тренировке, проходившей на «Чкалов Арене» на улице Лётной. Там она якобы поссорилась с тренером, пошла в сторону Владимирской церкви рядом с Волоколамским шоссе, зашла в парк, а потом исчезла.

Вскоре стало известно, что вещи девочки нашли на пляже на Покровской набережной. Однако это были не рюкзак, смартфон с планшетом и 20 тыс. рублей, указанные в ориентировке, а носки неизвестной принадлежности.

К поиску Горбачёвой привлекли кинологов, однако, понюхав носки, собака отвернулась от воды и повела полицию в лес. Фигуристку искали водолазы, волонтеры и спасатели – всего порядка 50 человек.

Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на одну из юных фигуристок, занимавшихся на «Чкалов Арене», что на Покровской набережной девочек преследовал некий «странный мужчина». Местные жители указали на мигрантов и бомжей, замеченных в парке, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.