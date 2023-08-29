«Нашлась в кафе?»: Куда привели поиски исчезнувшей фигуристки Горбачевой

В ходе поисков 16-летней чемпионки выдвигались версии об убийстве и ссоре, ее искали в реке и в лесу, а бабушка Горбачевой обрушилась на тренера, у которой девочка живет с девяти лет.

История с исчезновением 16-летней фигуристки Алины Горбачевой всполошила во вторник всю страну.

После заявления матери, что девочка пропала после тренировки, к поискам чемпионки России среди юниоров подключились полиция, кинологи и водолазы.

Выдвигались версии, что Горбачеву могли убить после ссоры с тренером, ее искали в Москве-реке, СМИ начали копать шокирующие факты о тренере, однако вечером прокуратура сообщила, что девочку видели сегодня в кафе. Правда, на момент выхода материала ее местонахождение все еще не установлено.

РИА Новости: Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

ПОИСКИ НАЧИНАЮТСЯ: ВЕЩИ НА ПЛЯЖЕ И СТРАННЫЙ МУЖЧИНА

Первые сообщения о пропаже 16-летней фигуристки появились в Telegram около часа дня во вторник. Мама Алины Горбачевой сказала, что 28 августа вечером девочка ушла с тренировки, но не вернулась домой.

Отмечалось, что Алина была на тренировке, проходившей на «Чкалов Арене» на улице Лётной. Там она якобы поссорилась с тренером, пошла в сторону Владимирской церкви рядом с Волоколамским шоссе, зашла в парк, а потом исчезла.

Вскоре стало известно, что вещи девочки нашли на пляже на Покровской набережной. Однако это были не рюкзак, смартфон с планшетом и 20 тыс. рублей, указанные в ориентировке, а носки неизвестной принадлежности.

К поиску Горбачёвой привлекли кинологов, однако, понюхав носки, собака отвернулась от воды и повела полицию в лес. Фигуристку искали водолазы, волонтеры и спасатели – всего порядка 50 человек.

Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на одну из юных фигуристок, занимавшихся на «Чкалов Арене», что на Покровской набережной девочек преследовал некий «странный мужчина». Местные жители указали на мигрантов и бомжей, замеченных в парке, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Прокуратура: Фигуристка Алина Горбачева заходила сегодня в кафе

БАБУШКА И ТРЕНЕР: «ПЕРЕПРОШИЛА РЕБЕНКУ МОЗГИ!»

Тем временем СМИ начали раскапывать историю взаимоотношений Горбачевой с тренером Софьей Федченко. Оказалось, что спортсменка с девяти лет живет в Москве у тренера. Это странное решение объяснялось тем, что родители Горбачевой живут в Твери, и они решили облегчить дочке путь к месту тренировок.

Журналисты утверждали, что перед исчезновением Горбачева поссорилась с Федченко и хотела от нее съехать, однако коллеги тренера опровергли информацию о конфликте.

Тут вступила в дело бабушка фигуристки, рассказавшая «КП» шокирующие подробности о тирании тренера.

«Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Она сказала, чтобы добиться успеха, не нужно общаться ни с бабушками, ни с мамами, ни с папами, ни с кем. (…) Мы молчали, чтобы ребенку карьеру не портить. Внучка же сама никогда не жаловалась. Тренер перепрошила все мозги ребенку», - сообщила бабушка.

Она подтвердила информацию о конфликте фигуристки с тренером, добавив, что у той не было депрессии.

«Я говорила со своей дочкой сегодня. Внучка поругалась с тренером и ушла. Из-за чего ссора с тренером была, мы не знаем. Депрессивного состояния у нее никогда не было. Она была более выдержанная, все было хорошо. У Алины есть карта, при этом карта была привязана к телефону тренера. После ссоры внучка взяла деньги 20-30 тысяч рублей и паспорт. И ушла она из квартиры от тренера», - поведала женщина.

Тем не менее, на фоне всех пугающих подробностей, около 18:00 в драматичной ситуации случился неожиданный поворот. Прокуратура Москвы обнародовала свежее видео с Горбачевой, пояснив, что та была сегодня около 13:00 в «одном их кафе» на Волоколамском шоссе.

Уголовное дело об убийстве возбудили после пропажи фигуристки Горбачевой

Со своей стороны, Mash сообщил, что пропавшая Горбачева попала во вторник уже на несколько камер «живая и невредимая». Отмечалось, что девочка знает, что ее ищут, но теперь боится возвращаться домой.

Сотрудница находящегося на Волоколамском шоссе кафе «Буханка» по имени Динара, подтвердила РИА Новости, что девочка заходила к ним во вторник дважды с разницей в 20-30 минут, покупала кофе и выглядела грустной.

При этом на момент выхода материала информация о том, что с Горбачевой все хорошо, еще не получила официального подтверждения.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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