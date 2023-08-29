Прокуратура: Фигуристка Алина Горбачева заходила сегодня в кафе
29 августа 202318:07
Прокуратура Москвы сообщает, что пропавшая накануне 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва 29 августа заходила в кафе на Волоколамском шоссе.
В Telegram-канале ведомства опубликовано соответствующее видео.
Отмечается, что девочка была в кафе около 13:00.
Ранее мама чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров говорила, что Алина Горбачева 28 августа не вернулась домой после тренировки. К ее поискам привлекли кинологов и водолазов. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru