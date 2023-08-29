РИА Новости: Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

По информации издания, сейчас поисками занимаются правоохранители, в том числе кинолог с собакой. Из свидетельств есть только записи с камер, как спортсменка вошла в парк, после чего пропала.

Telegram-канал 112 пишет, что вещи пропавшей фигуристки обнаружили на Покровской набережной, однако самой девушки рядом нет.

Столичный СК начал доследственную проверку после исчезновения в Москве Горбачевой, сообщили РИА Новости в ведомстве.



Шестнадцатилетняя Горбачева является чемпионкой России среди юниоров. Ранее она заявила, что готова выступить на международных состязаниях под нейтральным флагом, напоминают «Известия».

