РИА Новости: Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве
Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на маму спортсменки.
По информации издания, сейчас поисками занимаются правоохранители, в том числе кинолог с собакой. Из свидетельств есть только записи с камер, как спортсменка вошла в парк, после чего пропала.
Telegram-канал 112 пишет, что вещи пропавшей фигуристки обнаружили на Покровской набережной, однако самой девушки рядом нет.
Столичный СК начал доследственную проверку после исчезновения в Москве Горбачевой, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Шестнадцатилетняя Горбачева является чемпионкой России среди юниоров. Ранее она заявила, что готова выступить на международных состязаниях под нейтральным флагом, напоминают «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Шереметьево задержали вылет самолета и отправили пассажиров на новую проверку
- Собянин анонсировал масштабную программу реконструкции столичных школ
- В ЛЭТИ импортозаместили быстронастраиваемые СВЧ-антенны для управления дронами
- «Через тернии - к звездам»: Песков призвал не «рвать волосы» из-за «Луны-25»
- Депутат Госдумы Гурулев не видит смысла во всеобщей мобилизации
- РИА Новости: Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве
- Рогов: Российские силы заняли опорники ВСУ в селе Вербовое
- «АвтоВАЗ» возобновит выпуск соответствующих стандарту Евро-5 машин
- Прокуратура прекратила расследование против Линдеманна по делу о домогательствах
- Самолет морской авиации уничтожил украинский дрон над Черным морем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru