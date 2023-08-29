СМИ: Пропавшую фигуристку Горбачеву ищут на катере в Москве-реке

Пропавшую накануне вечером фигуристку Алину Горбачеву ищут на катере в Москве-реке, сообщает RT.

Отмечается, что в поисках также задействован аварийно-спасательный отряд №9.

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Накануне мама спортсменки Екатерина сообщила о пропаже своей дочери.у правоохранителей на данный момент есть только записи с камер, как спортсменка вошла в парк, после чего пропала. Telegram-канал 112 пишет, что вещи пропавшей фигуристки обнаружили на Покровской набережной, однако самой девушки рядом нет. Столичный СК начал доследственную проверку.

Шестнадцатилетняя Горбачева является чемпионкой России среди юниоров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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