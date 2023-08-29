Уголовное дело об убийстве возбудили после пропажи фигуристки Горбачевой
Уголовное дело по статье «Убийство» было возбуждено по факту безвестного исчезновения 16-летней фигуристки Алины Горбачевой в Москве, сообщает РИА Новости.
Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова отметила, что дело возбуждено «для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней спортсменки».
По данным следствия, вечером 28 августа 2023 года Горбачёва после тренировки ушла из спорткомплекса, расположенного на улице Лётной, и до настоящего времени на связь не выходила.
Ранее в СМИ появилась информация, что вещи пропавшей фигуристки обнаружили на Покровской набережной, однако самой девушки рядом не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru