В Запорожье назвали остановку ЗАЭС «смертельным ударом» для Украины

Остановка Запорожской атомной электростанции, подвергающейся обстрелам со стороны Украины, станет «смертельным ударом» для украинской экономики. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.

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«Энергетический удар будет смертельным для экономики и для простых людей, потому что действительно дома будет темно и холодно», — отметил чиновник в эфире «Соловьев Live».

Кроме того, Рогов указал, что в случае остановки ЗАЭС будет нарушен энергетический баланс на Украине, пишет РИА ФАН. В результате это скажется на поставках электроэнергии в Евросоюз, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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