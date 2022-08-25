Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 25 августа обсудил с французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

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Отмечается, что первый телефонный разговор Шойгу с министром обороны Франции состоялся по инициативе французской стороны. В разговоре Шойгу довел оценки о действиях ВСУ, способных нарушить безопасное функционирование станции. Также в разговоре была отмечена важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ и готовность оказания содействия инспекторам организации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Франции Катрин Колонна заявил, что Киев, продолжая обстреливать Запорожскую АЭС, подвергает риску ядерной катастрофы всю Европу, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Телефонный РазговорСергей ШойгуРоссия
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