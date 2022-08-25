Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 25 августа обсудил с французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
Отмечается, что первый телефонный разговор Шойгу с министром обороны Франции состоялся по инициативе французской стороны. В разговоре Шойгу довел оценки о действиях ВСУ, способных нарушить безопасное функционирование станции. Также в разговоре была отмечена важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ и готовность оказания содействия инспекторам организации.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Франции Катрин Колонна заявил, что Киев, продолжая обстреливать Запорожскую АЭС, подвергает риску ядерной катастрофы всю Европу, напоминает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,3 млн+43 919 / сут.
Умерли
384 тыс.+71 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+30 775 / сут.
- Глава МЧС заявил о диверсиях с поджогами лесов в Рязанской области
- «Газпром»: Ни одна турбина «Северного потока» не находится на ремонте в Канаде
- Премьер Эстонии: Российские туристы угрожают безопасности страны
- Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС
- Следствие просит избрать для Ройзмана запрет определенных действий
- Роскосмос завершил испытания «царь-двигателя» для новой ракеты «Союз-5»
- Биржевые цены на газ в Европе превысили $3200
- Экс-сенатор США Блэк назвал абсурдным желание Зеленского «вернуть» Крым
- В России подтвердили максимальные с марта 43 919 случаев COVID-19
- Минобороны предложило назначать военные пенсии семьям погибших в спецоперации добровольцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru