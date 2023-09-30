Над центром Донецка сработала ПВО

По данным корреспондента агентства, около 07:20 над центром города был слышен хлопок. При этом в небе появился след от противоракеты.

По предварительным данным, средства ПВО предотвратили ракетный удар со стороны Украины.

Ранее ПВО сработала в Белгородской области. Как позже уточнили в Минобороны, над территорией региона сбили девять снарядов украинской реактивной системы залпового огня «Ураган».

