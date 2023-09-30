Над центром Донецка сработала ПВО

Система противовоздушной обороны сработала в центральных районах Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.

Минобороны: В Белгородской области сбили девять снарядов РСЗО «Ураган»

По данным корреспондента агентства, около 07:20 над центром города был слышен хлопок. При этом в небе появился след от противоракеты.

По предварительным данным, средства ПВО предотвратили ракетный удар со стороны Украины.

Ранее ПВО сработала в Белгородской области. Как позже уточнили в Минобороны, над территорией региона сбили девять снарядов украинской реактивной системы залпового огня «Ураган».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыПВОДонецк

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