Над центром Донецка сработала ПВО
30 сентября 202307:55
Система противовоздушной обороны сработала в центральных районах Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным корреспондента агентства, около 07:20 над центром города был слышен хлопок. При этом в небе появился след от противоракеты.
По предварительным данным, средства ПВО предотвратили ракетный удар со стороны Украины.
Ранее ПВО сработала в Белгородской области. Как позже уточнили в Минобороны, над территорией региона сбили девять снарядов украинской реактивной системы залпового огня «Ураган».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru