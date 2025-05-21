Продажи дорожно-строительной техники обрушились на 36,6%

Наибольшим спросом пользовались китайские бренды Lonking, Sany и XCMG. Лучший рост продемонстрировала китайская марка Rippa (продажи выросли в четыре с лишним раза).

Вместе с тем запасы техники на складах дилеров по-прежнему растут. Эксперты называют это тревожной тенденцией, поскольку импорт и производство превышают спрос. По мнению собеседника издания, уже имеющихся запасов хватит по меньшей мере на год продаж.

Как отмечают представители «Росспецмаша», обвал продаж объясняется рекордной ключевой ставкой ЦБ, вследствие чего резко сократилась инвестиционная активность машиностроителей и их клиентов. Также эксперты указывают на кризис в жилищном секторе, в частности, связанный с отменой льготной ипотеки в 2024 году.

Так, свидетельствует Росстат, в январе-марте 2025 года было сдано на 17% меньше многоквартирных домов, чем в первом квартале прошлого года, а на новых проектах работы не ведутся.

В свою очередь Дмитрий Бабанский из SBS Consulting заявил, что отечественные производители дорожно-строительной техники уступают китайским конкурентам, причем разрыв лишь растет на фоне укрепления рубля. По его мнению, объем продаж техники обрушится еще на 25-30% по итогам второго квартала текущего года. Другие эксперты, как правило, также дают негативные прогнозы.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в апреле 2025 года в России было реализовано порядка 510 тысяч подержанных лековых автомобилей. Это на 13% больше, чем было продано в марте 2025 года, и соответствует показателям за апрель 2024 года.

