Система ПВО сработала в Белгородской области

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

ПВО уничтожила украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью

«Сбиты воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее украинский беспилотник сбросил бомбу на автомобили в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа, пострадавших нет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ПВОБелгородская область

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