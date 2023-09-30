Система ПВО сработала в Белгородской области
30 сентября 202304:24
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Сбиты воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее украинский беспилотник сбросил бомбу на автомобили в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа, пострадавших нет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru