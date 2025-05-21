На сбои в работе мобильных операторов поступило несколько сотен жалоб

Пока неясно, с чем связаны неполадки в работе мобильных операторов.

На территории Липецкой области за прошедшую ночь не было сбито ни одного беспилотника, однако не прекращалась работа ПВО в находящихся по соседству Курской и Орловской областях. Кроме того, были атаки на территории Рязанской области.

Ранее в Роскомнадзоре заявили о том, что в России был зафиксирован кратковременный сбой в работе интернет-сервисов, как отечественных, так и зарубежных. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

