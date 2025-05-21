На сбои в работе мобильных операторов поступило несколько сотен жалоб

На перебои в работе мобильных операторов МТС, «Билайн» и Т2 пожаловались жители Подмосковья, Владимирской и Липецкой областей. Кроме того, сообщения о сбоях поступают от абонентов «Мегафона» в Липецкой области, сообщил сервис Downdetector. Всего было зафиксировано несколько сотен жалоб.

Массовый сбой связи произошел по всей России

Пока неясно, с чем связаны неполадки в работе мобильных операторов.

На территории Липецкой области за прошедшую ночь не было сбито ни одного беспилотника, однако не прекращалась работа ПВО в находящихся по соседству Курской и Орловской областях. Кроме того, были атаки на территории Рязанской области.

Ранее в Роскомнадзоре заявили о том, что в России был зафиксирован кратковременный сбой в работе интернет-сервисов, как отечественных, так и зарубежных. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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