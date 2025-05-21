Кремль: Путин посетил Курскую область

Президент Владимир Путин посетил Курскую область. Об этом сообщает Кремль.

Отмечается, что российский лидер накануне совершил рабочую поездку в регион. В ходе визита Путин провел встречи с представителями добровольческих организаций и временно исполняющим обязанности главы области Александром Хинштейном.

«В городе Курчатов Владимир Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов... Кроме того, президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2», - говорится в сообщении.

В марте Владимир Путин посетил Курскую область впервые с момента вторжения ВСУ, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:Курская ОбластьВладимир Путин

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