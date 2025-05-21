Минобороны: ПВО сбила еще 32 украинских беспилотника

Более 30 беспилотников ВСУ уничтожили за четыре часа над территорией России, передает Минобороны.

«Утром 21 мая т.г. в период с 04.00 до 08.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, 16 дронов ликвидировали в Орловской области, десять – в Брянской, шесть – в Курской.

Ранее Минобороны сообщило, что с 20.00 20 мая до 04.05 21 мая средства ПВО нейтрализовали 127 украинских БПЛА, пишет Ura.ru.

