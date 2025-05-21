Гинцбург: Из-за кошек мир может столкнуться со сравнимой с черной оспой эпидемией

«Нам нужен прототип этой вакцины. Он должен пройти первую и вторую стадии клинических испытаний против того штамма, который с очень высокой вероятностью начнет передаваться не только между животными, но и от человека к человеку. Летальность там составляет 50−70%, и при воздушно-капельной передаче черная оспа покажется игрушкой по сравнению с тем, что может произойти в результате одной или двух мутаций», — подчеркнул Гинцбург.

Если такой прототип удастся создать, то вся Россия будет обеспечена препаратами за три-четыре недели, а масштабная эпидемия будет предотвращена. Впрочем, сейчас отсутствует единая государственная программа по созданию перспективной вакцины, а соответствующие разработки в Центре Гамалеи пока не ведутся.

По словам специалистов, кошки, которые заразились вирусом птичьего гриппа через употребление в пищу инфицированной птицы или яиц, стали резервуаром для формирования новых штаммов, опасных для человека. Как отметили в Европейском агентстве по безопасности пищевых продуктов, лишь в январе-марте 2025 года заразилось больше животных, чем за весь предыдущий период. Заражения кошек с тяжелыми симптомами зарегистрированы в США, Норвегии, Исландии и Бельгии.

По мнению ученых, вирус гриппа может менять структуру при переходе между различными видами животных, в связи с чем растет вероятность появления способных передаваться человеку патогенных вариантов.

Ранее директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов заявил, что опаснее всего, если вирус птичьего гриппа будет распространяться от человека к человеку, однако этого пока не произошло, паниковать из-за того, что он может распространиться на поголовье свиней, не стоит. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

