Гинцбург: Из-за кошек мир может столкнуться со сравнимой с черной оспой эпидемией
Существует высокая вероятность того, что массово поражающий кошек в США и Европе вирус птичьего гриппа может перейти на людей и вызвать сравнимую с черной оспой эпидемию. Об этом в интервью изданию «Известия» заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Ученый отметил, что российским специалистам необходим заблаговременно создать прототип вакцины против штамма H5N1, чтобы оперативно наладить массовое производство в случае возникновения угрозы.
«Нам нужен прототип этой вакцины. Он должен пройти первую и вторую стадии клинических испытаний против того штамма, который с очень высокой вероятностью начнет передаваться не только между животными, но и от человека к человеку. Летальность там составляет 50−70%, и при воздушно-капельной передаче черная оспа покажется игрушкой по сравнению с тем, что может произойти в результате одной или двух мутаций», — подчеркнул Гинцбург.
Если такой прототип удастся создать, то вся Россия будет обеспечена препаратами за три-четыре недели, а масштабная эпидемия будет предотвращена. Впрочем, сейчас отсутствует единая государственная программа по созданию перспективной вакцины, а соответствующие разработки в Центре Гамалеи пока не ведутся.
По словам специалистов, кошки, которые заразились вирусом птичьего гриппа через употребление в пищу инфицированной птицы или яиц, стали резервуаром для формирования новых штаммов, опасных для человека. Как отметили в Европейском агентстве по безопасности пищевых продуктов, лишь в январе-марте 2025 года заразилось больше животных, чем за весь предыдущий период. Заражения кошек с тяжелыми симптомами зарегистрированы в США, Норвегии, Исландии и Бельгии.
По мнению ученых, вирус гриппа может менять структуру при переходе между различными видами животных, в связи с чем растет вероятность появления способных передаваться человеку патогенных вариантов.
Ранее директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов заявил, что опаснее всего, если вирус птичьего гриппа будет распространяться от человека к человеку, однако этого пока не произошло, паниковать из-за того, что он может распространиться на поголовье свиней, не стоит. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Три человека пострадало после взрыва газа в Ставрополе
- Кремль: Путин посетил Курскую область
- Гинцбург: Из-за кошек мир может столкнуться со сравнимой с черной оспой эпидемией
- В МВФ призвали США снизить бюджетный дефицит
- Собянин: В проекте «Активный гражданин» приняли участие 7,2 млн человек
- Продажи дорожно-строительной техники обрушились на 36,6%
- Минобороны: ПВО сбила еще 32 украинских беспилотника
- В Ставрополе локализован пожар после взрыва газа в многоэтажке
- В Ставрополе произошел взрыв газа в жилом доме
- ВСУ выпустили 16 беспилотников по Орловской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru