В МВФ призвали США снизить бюджетный дефицит

Первый замдиректора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат призвала США сократить бюджетный дефицит и решить проблему увеличивающегося внешнего долга страны. Об этом пишет Financial Times.

Как отметила Гопинат, бюджетный дефицит Соединенных Штатов «слишком большой», и его следует сократить.

«В США должна быть фискальная политика, отвечающая требованиям снижения долга к ВВП с течением времени», - указала первый замдиректора-распорядителя МВФ.

Гопинат подчеркнула, что отношение американского долга к ВВП постоянно увеличивается, экономика Штатов остается подвержена высокой неопределенности в торговой политике.

Ранее МВФ призвал Украину повысить налоги для укрепления бюджета, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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