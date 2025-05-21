В МВФ призвали США снизить бюджетный дефицит
Первый замдиректора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат призвала США сократить бюджетный дефицит и решить проблему увеличивающегося внешнего долга страны. Об этом пишет Financial Times.
Как отметила Гопинат, бюджетный дефицит Соединенных Штатов «слишком большой», и его следует сократить.
«В США должна быть фискальная политика, отвечающая требованиям снижения долга к ВВП с течением времени», - указала первый замдиректора-распорядителя МВФ.
Гопинат подчеркнула, что отношение американского долга к ВВП постоянно увеличивается, экономика Штатов остается подвержена высокой неопределенности в торговой политике.
Ранее МВФ призвал Украину повысить налоги для укрепления бюджета, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru