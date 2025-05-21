Собянин: В проекте «Активный гражданин» приняли участие 7,2 млн человек

Также Собянин отметил, что стали интереснее и насыщеннее фестивали, а в столице появились фирменные чай и мороженое. Были даны названия 130 городским объектам, включая улицы, станции метро и скверы. Также свои имена получили жители Московского зоопарка, «Москвариума» и «Городской фермы» на ВДНХ.

За активное участие на платформе жителям начисляют баллы лояльности «Миллион призов», которые можно использовать для покупки билетов в музеи, экскурсии, на выставки или пополнения карты «Тройка». Также эти баллы можно отправить на благотворительность.

Также в 2025 году была создана онлайн-платформа «Активный гражданин — детям» специально для юных москвичей в возрасте не младше шести и не достигших 14 лет.

