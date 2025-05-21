Собянин: В проекте «Активный гражданин» приняли участие 7,2 млн человек
Спустя 11 лет после создания платформы «Активный гражданин» ее активными пользователями числятся 7,2 миллиона участников, то есть почти каждый второй житель Москвы, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам мэра, участники проекта принимают решения в самых разных областях жизни города. Так, благодаря проведенным голосованиям с 2014 года современный облик приобрели более двух тысяч дворовых территорий, парков, улиц, набережных, были разработаны и внедрены стандарты для работы библиотек, поликлиник и центров госуслуг, облагорожены территории.
Также Собянин отметил, что стали интереснее и насыщеннее фестивали, а в столице появились фирменные чай и мороженое. Были даны названия 130 городским объектам, включая улицы, станции метро и скверы. Также свои имена получили жители Московского зоопарка, «Москвариума» и «Городской фермы» на ВДНХ.
За активное участие на платформе жителям начисляют баллы лояльности «Миллион призов», которые можно использовать для покупки билетов в музеи, экскурсии, на выставки или пополнения карты «Тройка». Также эти баллы можно отправить на благотворительность.
Также в 2025 году была создана онлайн-платформа «Активный гражданин — детям» специально для юных москвичей в возрасте не младше шести и не достигших 14 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru