В Ставрополе локализован пожар после взрыва газа в многоэтажке

Начавшийся после взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Ставрополе пожар локализован, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

ЧП произошло утром 21 мая в доме по улице Тухачевского. Взрыв прогремел в квартире на верхнем этаже, причиной стал взрыв бытового газа.

СМИ: При взрыве гранаты в Лосино-Петровском погибли два человека

Владимиров отметил, что начавшийся пожар в пострадавшей квартире локализован, на месте находятся все экстренные службы.

По данным Telegram-канала SHOT, в результате обрушения кирпичной стены пострадали 60 припаркованных машин.

Ранее взрыв газовоздушной смеси прогремел в пятиэтажном доме в поселке Буланаш Свердловской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Взрыв ГазаПроисшествие

Горячие новости

Все новости

партнеры