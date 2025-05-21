В Ставрополе локализован пожар после взрыва газа в многоэтажке
Начавшийся после взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Ставрополе пожар локализован, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
ЧП произошло утром 21 мая в доме по улице Тухачевского. Взрыв прогремел в квартире на верхнем этаже, причиной стал взрыв бытового газа.
Владимиров отметил, что начавшийся пожар в пострадавшей квартире локализован, на месте находятся все экстренные службы.
По данным Telegram-канала SHOT, в результате обрушения кирпичной стены пострадали 60 припаркованных машин.
Ранее взрыв газовоздушной смеси прогремел в пятиэтажном доме в поселке Буланаш Свердловской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru