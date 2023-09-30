Минобороны: В Белгородской области сбили девять снарядов РСЗО «Ураган»

Девять снарядов украинской реактивной системы залпового огня «Ураган» сбили над Белгородской областью в ночь на субботу. Об этом сообщили в Минобороны.

Система ПВО сработала в Белгородской области

«Ночью 30 сентября около 3.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы ... "Ураган"», — заявили в ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили все снаряды в воздухе.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе сработала ПВО, были сбиты некие воздушные цели.

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ФОТО: РИА Новости
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