В Ставрополе произошел взрыв газа в жилом доме
21 мая 202508:21
Взрыв бытового газа прогремел в жилом доме в Ставрополе. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.
Инцидент произошел на улице Тухачевского.
«В результате ЧП пострадала женщина, сейчас ее на скорой медики доставляют в больницу. На месте работают все экстренные... службы, дом отключен от коммуникаций», - написал Ульянченко в Telegram-канале.
Детали ЧП выясняются, градоначальник держит ситуацию на контроле.
Ранее взрыв газа и пожар произошли в девятиэтажном жилом доме в Москве, погибли четыре человека, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru