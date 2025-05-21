В Ставрополе произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв бытового газа прогремел в жилом доме в Ставрополе. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.

Инцидент произошел на улице Тухачевского.

«В результате ЧП пострадала женщина, сейчас ее на скорой медики доставляют в больницу. На месте работают все экстренные... службы, дом отключен от коммуникаций», - написал Ульянченко в Telegram-канале.

Детали ЧП выясняются, градоначальник держит ситуацию на контроле.

Ранее взрыв газа и пожар произошли в девятиэтажном жилом доме в Москве, погибли четыре человека, пишет Ura.ru.

