Три человека пострадало после взрыва газа в Ставрополе
Число пострадавших после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Ставрополе возросло до трех, сообщил региональный Минздрав.
Уточняется, что среди пострадавших есть ребенок. Также ранения получила женщина, которая была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Состояние ребенка и еще одного пострадавшго удовлетворительное.
Ранее глава региона Владимир Владимиров сообщил о взрыве газа на последнем этаже в жилом доме на улице Тухачевского.
По данным МЧС, после взрыва начался пожар, который был локализован на 10 квадратных метрах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru