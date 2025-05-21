Три человека пострадало после взрыва газа в Ставрополе

Число пострадавших после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Ставрополе возросло до трех, сообщил региональный Минздрав.

Один человек погиб в результате взрыва на заводе «Свеча» в Башкирии

Уточняется, что среди пострадавших есть ребенок. Также ранения получила женщина, которая была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Состояние ребенка и еще одного пострадавшго удовлетворительное.

Ранее глава региона Владимир Владимиров сообщил о взрыве газа на последнем этаже в жилом доме на улице Тухачевского.

По данным МЧС, после взрыва начался пожар, который был локализован на 10 квадратных метрах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Взрыв ГазаСтаврополь

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