Три человека пострадало после взрыва газа в Ставрополе

Уточняется, что среди пострадавших есть ребенок. Также ранения получила женщина, которая была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Состояние ребенка и еще одного пострадавшго удовлетворительное.

Ранее глава региона Владимир Владимиров сообщил о взрыве газа на последнем этаже в жилом доме на улице Тухачевского.

По данным МЧС, после взрыва начался пожар, который был локализован на 10 квадратных метрах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

