Над Дагестаном, Крымом и Черным морем сбили 13 дронов ВСУ
22 октября 202511:52
Российские военные сбили над территорией страны 13 беспилотников ВСУ. Об этом заявили в Минобороны.
«В период с 07:00 до 11:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указало ведомство.
Уточняется, что восемь БПЛА ликвидировали в Дагестане, три – над водами Черного моря, еще два – в Крыму.
Минувшей ночью над Россией уничтожили 33 украинских беспилотника.
