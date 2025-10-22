Над Дагестаном, Крымом и Черным морем сбили 13 дронов ВСУ

СМИ: Россия направила США ноту с условиями для заключения мирного соглашения по Украине В Батайске повреждены более 130 квартир после ударов БПЛА Венгрия не будет исполнять решение МУС об аресте Путина Снижение потребления алкоголя в России объяснили неучетом нелегального рынка Лувр открылся спустя три дня после ограбления