Над Дагестаном, Крымом и Черным морем сбили 13 дронов ВСУ

Российские военные сбили над территорией страны 13 беспилотников ВСУ. Об этом заявили в Минобороны.

Украинские дроны атаковали одно из предприятий в Дагестане

«В период с 07:00 до 11:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указало ведомство.

Уточняется, что восемь БПЛА ликвидировали в Дагестане, три – над водами Черного моря, еще два – в Крыму.

Минувшей ночью над Россией уничтожили 33 украинских беспилотника.

