Украинские дроны атаковали одно из предприятий в Дагестане
22 октября 202507:58
Беспилотники ВСУ атаковали одно из предприятий Дагестана. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов в Telegram-канале.
Атака произошла минувшей ночью. Как отметил Меликов, «целью стало одно из предприятий республики».
«В настоящее время сведений о жертвах и пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется», - указал глава региона.
Ранее БПЛА атаковали территорию Мордовии, получило повреждения одно из предприятий, пишет 360.ru.
