Путин назначил Жесткого послом РФ в Лаосе
22 октября 202513:05
Президент Владимир Путин назначил нового посла России в Лаосе. Указ российского лидера размещен на портале правовой информации.
«Назначить Жесткого Сергея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом... в Лаосской Народно-Демократической Республике», - говорится в документе.
Отдельным указом российский лидер освободил от этой должности Владимира Калинина, который возглавлял дипмиссию РФ с 2019 года.
Ранее Владимир Путин назначил послом России в Сьерра-Леоне Андрея Столярова.
