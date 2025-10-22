Путин назначил Жесткого послом РФ в Лаосе

Президент Владимир Путин назначил нового посла России в Лаосе. Указ российского лидера размещен на портале правовой информации.

«Назначить Жесткого Сергея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом... в Лаосской Народно-Демократической Республике», - говорится в документе.

Отдельным указом российский лидер освободил от этой должности Владимира Калинина, который возглавлял дипмиссию РФ с 2019 года.

Ранее Владимир Путин назначил послом России в Сьерра-Леоне Андрея Столярова.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПосолНазначениеВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры