ВС РФ освободили населенные пункты в Днепропетровской области и Запорожье
Вооружённые силы РФ взяли под контроль населённые пункты в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщает RT.
В Минобороны РФ уточнили, что село Ивановка в Днепропетровской области было освобождено подразделениями группировки войск «Центр», а село Павловка в Запорожской области - подразделениями группировки войск «Восток».
«В результате решительных действий», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны заявили, что российские войска освободили населённые пункты Песчаное и Тихое в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Плату за сообщения о пьяных водителях в Бурятии назвали незаконной
- «Тайников нет»: Группа «Кино» о новом альбоме и концерте в «Лужниках»
- Россия провела тренировку стратегических ядерных сил
- Актер Прилучный обжаловал решение суда по алиментам
- «Испугались конкуренции»: Почему наших сноубордистов не пустили на Олимпиаду
- ВС РФ освободили населенные пункты в Днепропетровской области и Запорожье
- Роскомнадзор заявил об ограничении работы WhatsApp и Telegram на юге РФ
- Ольга Бузова заявила, что готова выйти замуж
- С матом — в подвал: В Госдуме назвали бредом миллионные штрафы за брань на концертах
- Путин назначил Жесткого послом РФ в Лаосе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru