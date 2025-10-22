ВС РФ освободили населенные пункты в Днепропетровской области и Запорожье

В Минобороны РФ уточнили, что село Ивановка в Днепропетровской области было освобождено подразделениями группировки войск «Центр», а село Павловка в Запорожской области - подразделениями группировки войск «Восток».

«В результате решительных действий», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска освободили населённые пункты Песчаное и Тихое в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

