Средства ПВО уничтожили над Россией 33 украинских дрона

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 33 украинских дрона над территорией России, передает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в заявлении ведомства.

Военные сбили восемь БПЛА в Брянской области, по четыре - в Ленинградской и над акваторией Азовского моря, по три - в Крыму, Ростовской и Псковской областях и водами Черного моря. Еще два дрона уничтожили над Новгородской областью, по одному - над Орловской, Тверской и Тульской областями.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в Лужском районе региона были уничтожены три БПЛА, пишет 360.ru.

