В Курской области при атаке дрона ВСУ на трактор пострадали два человека

Два человека получили ранения при атаке украинского дрона по трактору в Беловском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, БПЛА ударил по машине, следовавшей по дороге Гирьи-Песчаное.

«Ранены два человека — 40-летние мужчина и женщина. У них минно-взрывная, закрытая черепно-мозговая травмы», - отметил Хинштейн.

Пострадавших доставили в больницу, им оказывают помощь.

Ранее в городе Клинцы в Брянской области подросток пострадал при атаке БПЛА самолетного типа.

