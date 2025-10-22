В Курской области при атаке дрона ВСУ на трактор пострадали два человека
22 октября 202512:56
Два человека получили ранения при атаке украинского дрона по трактору в Беловском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, БПЛА ударил по машине, следовавшей по дороге Гирьи-Песчаное.
«Ранены два человека — 40-летние мужчина и женщина. У них минно-взрывная, закрытая черепно-мозговая травмы», - отметил Хинштейн.
Пострадавших доставили в больницу, им оказывают помощь.
Ранее в городе Клинцы в Брянской области подросток пострадал при атаке БПЛА самолетного типа.
