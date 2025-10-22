«Полагаю, что это политическое решение, к тому же тем лучше для наших основных конкурентов — австрийцев, итальянцев и немцев: нет россиян — растут шансы на медаль. Думаю, Ассоциация зимних олимпийских видов спорта будет отстаивать свои интересы, есть механизмы подачи апелляции, но времени катастрофически мало — Кубок мира начинается через месяц. Поэтому шансов практически нет. Белорусских спортсменов тоже отстранили, так же, как и россиян», — сказал Салагаев.

Собеседник НСН добавил, что двое спортсменов сменили спортивное гражданство ради продолжения выступлений.

«У нас перешли два спортсмена в Татарстане, но они уже были не в сборной. Сейчас вроде как они должны выступать за Узбекистан», — подытожил он.

Ранее глава Федерации керлинга России и первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что организация намерена подать апелляцию на решение о недопуске российских спортсменов к международным турнирам.

