«Испугались конкуренции»: Почему наших сноубордистов не пустили на Олимпиаду

Ассоциация зимних олимпийских видов спорта России будет обжаловать недопуск лыжников и сноубордистов на международные соревнования, но времени на это остается крайне мало, шансов практически нет, сказал НСН Денис Салагаев.

Решение не допускать к соревнованиям российских лыжников и сноубордистов продиктовано не только политическими мотивами, но и тем, что основные соперники российской сборной — атлеты из Австрии, Италии и Германии — испугались конкуренции. Об этом НСН заявил второй тренер сборной России по сноуборду Денис Салагаев.

Российские атлеты не смогут принять участие в Олимпийских играх даже в нейтральном статусе. Соответствующее решение было принято на Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Салагаев заявил, что решение федерации было продиктовано не только политическими мотивами, но и страхом конкуренции.

Всемирная федерация керлинга продлила отстранение российских спортсменов

«Полагаю, что это политическое решение, к тому же тем лучше для наших основных конкурентов — австрийцев, итальянцев и немцев: нет россиян — растут шансы на медаль. Думаю, Ассоциация зимних олимпийских видов спорта будет отстаивать свои интересы, есть механизмы подачи апелляции, но времени катастрофически мало — Кубок мира начинается через месяц. Поэтому шансов практически нет. Белорусских спортсменов тоже отстранили, так же, как и россиян», — сказал Салагаев.

Собеседник НСН добавил, что двое спортсменов сменили спортивное гражданство ради продолжения выступлений.

«У нас перешли два спортсмена в Татарстане, но они уже были не в сборной. Сейчас вроде как они должны выступать за Узбекистан», — подытожил он.

Ранее глава Федерации керлинга России и первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что организация намерена подать апелляцию на решение о недопуске российских спортсменов к международным турнирам.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СанкцииСпортСпортсменыСоревнованияЛыжные Гонки

