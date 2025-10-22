«Испугались конкуренции»: Почему наших сноубордистов не пустили на Олимпиаду
Ассоциация зимних олимпийских видов спорта России будет обжаловать недопуск лыжников и сноубордистов на международные соревнования, но времени на это остается крайне мало, шансов практически нет, сказал НСН Денис Салагаев.
Решение не допускать к соревнованиям российских лыжников и сноубордистов продиктовано не только политическими мотивами, но и тем, что основные соперники российской сборной — атлеты из Австрии, Италии и Германии — испугались конкуренции. Об этом НСН заявил второй тренер сборной России по сноуборду Денис Салагаев.
Российские атлеты не смогут принять участие в Олимпийских играх даже в нейтральном статусе. Соответствующее решение было принято на Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Салагаев заявил, что решение федерации было продиктовано не только политическими мотивами, но и страхом конкуренции.
«Полагаю, что это политическое решение, к тому же тем лучше для наших основных конкурентов — австрийцев, итальянцев и немцев: нет россиян — растут шансы на медаль. Думаю, Ассоциация зимних олимпийских видов спорта будет отстаивать свои интересы, есть механизмы подачи апелляции, но времени катастрофически мало — Кубок мира начинается через месяц. Поэтому шансов практически нет. Белорусских спортсменов тоже отстранили, так же, как и россиян», — сказал Салагаев.
Собеседник НСН добавил, что двое спортсменов сменили спортивное гражданство ради продолжения выступлений.
«У нас перешли два спортсмена в Татарстане, но они уже были не в сборной. Сейчас вроде как они должны выступать за Узбекистан», — подытожил он.
Ранее глава Федерации керлинга России и первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что организация намерена подать апелляцию на решение о недопуске российских спортсменов к международным турнирам.
